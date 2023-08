Il cartonne à l’OM, voilà pourquoi

Thomas Bourseau

Recruté à prix d’or cet hiver, lui qui est le transfert le plus cher de l’OM avec son étiquette de 32M€, Vitinha a eu du mal à s’adapter à un tel chamboulement familial la saison passée, mais revit depuis le début de l’exercice. Et pourtant, un proche du Portugais assure que rien n’a changé dans l’état d’esprit et dans l’approche du joueur.

Vitinha a subitement débarqué à l’OM en toute fin de mercato hivernal. Le président Pablo Longoria était en quête d’un buteur pendant toute la fenêtre des transferts en question et a bouclé, après avoir trouvé un accord à 32M€ avec Braga, le transfert du buteur portugais. Par la même occasion, Vitinha est devenu la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM.

Vitinha revit cette saison à l’OM

Une certaine pression pour l’attaquant, d’autant plus qu’il ne s’attendait pas à quitter aussi subitement ses proches au Portugal au milieu de la saison dernière. Au cours d’une interview pour Canal+ au printemps dernier, Vitinha affirmait non sans émotion que le changement d’atmosphère non préparé n’a pas été facile à encaisser pour lui.

«Il n’a rien changé. Il a continué à travailler avec beaucoup d’engagement et de dévouement»