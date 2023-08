Transfert historique à l’OM, une bonne surprise est annoncée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un buteur lors du précédent mercato d'hiver, l'OM n'avais pas hésité à lâcher 32M€, bonus compris, pour recruter Vitinha, devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. Néanmoins, ses premiers mois n'ont pas vraiment été rassurants et n'ont surtout pas justifié l'investissement consenti. Cependant, le Portugais semble plus épanoui cette saison, comme en témoigne ses deux buts en deux journées de Ligue 1. De quoi rendre optimiste Nicolas Filhol.

Et si c'était la saison de Vitinha ?

« Dans ses intentions on sent une grosse envie de sa part de faire une meilleure saison. Oui la chance ça se provoque et lui il est un peu dans cet état d’esprit je veux tout casser. Même s’il a pas été en réussite face au Pana, malgré tout j’aime bien sa détermination. Pour l’instant il est remplaçant mais quand il rentre il donne tout on connait mieux son style de jeu maintenant c’est un joueur qui va dans les duels qui aime se battre », assure le journaliste pour Football Club de Marseille avant d'en rajouter une couche.

«Je suis assez confiant pour ce joueur»