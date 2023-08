Barcelone, Arabie Saoudite... Il détruit Messi après son départ du PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi n'a pas été prolongé. Contraint de se trouver un nouveau club, le vétéran argentin de 36 ans avait la possibilité de tenter une aventure en Arabie Saoudite ou de faire son retour au FC Barcelone, mais il a finalement décidé de migrer vers l'Inter Miami. Selon Jérôme Rothen, Lionel Messi a berné les clubs qu'il a snobé.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons lors de sa signature. Alors que son contrat n'a jamais été prolongé, la Pulga a dû se trouver un nouveau club lors de cette fenêtre de transferts. Alertés par la situation de Leo Messi, le FC Barcelone, l'Arabie Saoudite et l'Inter Miami étaient à la lutte pour boucler sa signature. Et finalement, le champion du monde argentin a choisi de rejoindre la MLS et d'évoluer au sein de la franchise de David Beckham.

«Il est limite guide touristique là-bas»

Présent sur le plateau de Rothen s'enflamme ce mardi, Jérôme Rothen a adressé un énorme tacle à Lionel Messi, pointant du doigt son attitude avant de choisir l'Inter Miami. « Pour bien se faire voir aux Etats-Unis, il est en train de nous expliquer que son arrivée était calculée. C'est pour ça que tu t'es posé la question de retourner à Barcelone en faisant des efforts financiers ? Ça personne n'y a cru. C'est pour ça que tu t'es posé la question d'aller en Arabie Saoudite où ils te faisaient un pont d'or ? La preuve c'est que ce pont d'or, il l'a eu en terme de sponsoring, donc il n'avait plus besoin d'aller jouer là bas » , s'est emporté l'ancien milieu gauche du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Il n'avait plus besoin d'aller jouer là bas»