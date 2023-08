Mercato : Un départ à la retraite ? Messi déballe tout

Thomas Bourseau

Lionel Messi se rapproche du crépuscule de sa carrière professionnelle. A 36 ans, l’Argentin a ses plus belles années derrière lui, mais n’est pas sur le point de tourner la page. Que ce soit avec la sélection argentine ou bien en club, le septuple Ballon d’or compte bien continuer de vivre de sa passion comme il l’a révélé à Apple TV.

Après son expérience mitigée tant sur le plan sportif qu’émotionnel au PSG ces deux dernières années, Lionel Messi a pris la décision de plier bagage et de quitter le Vieux Continent cet été, vingt trois ans après son arrivée d’Argentine au FC Barcelone. Du haut de ses 36 ans, Messi qui a tout gagné pourrait songer à la retraite.

Messi dit non à la retraite et refuse de mettre fin à sa carrière internationale

Néanmoins, il n’en est pour le moment rien. Sacré champion du monde avec l’Argentine en décembre dernier au Qatar, Lionel Messi est même prêt à poursuivre sa carrière internationale pour le moment lorsque son sélectionneur Lionel Scaloni et son coéquipier Emiliano Martinez ont tous deux fait savoir ces derniers mois qu’ils aimeraient voir Messi arborer la tunique à trois étoiles de l’ Albiceleste au prochain Mondial en 2026.

«Je ne sais pas combien de temps je vais encore jouer, mais...»