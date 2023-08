Son calvaire touche à sa fin après son départ du PSG

Alexis Brunet

Cet été, Sergio Ramos a quitté le PSG après deux saisons dans la capitale. Paris l'a bien remplacé, en recrutant Milan Skriniar pour jouer à son poste. En revanche, l’Espagnol n'a toujours pas trouvé un nouveau club. L'ancien joueur du Real Madrid a subi de nombreux refus, mais finalement il se pourrait qu'il rejoigne Galatasaray.

Le PSG a considérablement modifié son effectif cet été. La défense ne fait pas exception, puisque Sergio Ramos, ainsi qu'El Chadaille Bitshiabu ont quitté Paris lors du mercato estival. Ils ont été remplacés par Milan Skriniar, et Lucas Hernandez.

Sergio Ramos a du mal à trouver un nouveau challenge

Pour ce qui est d'El Chadaille Bithisabu, le jeune Français a rejoint le RB Leipzig. En revanche, Sergio Ramos n'a lui pour l'instant pas retrouvé de club. L'Espagnol a subi plusieurs refus depuis le début du mercato. On a parlé d'un retour au FC Séville, mais cela n'a pas abouti. On a aussi évoqué un intérêt de l'Arabie saoudite, et d'Al-Ittihad, mais cela ne s'est pas concrétisé. Récemment c'est Besiktas qui annonçait avoir mis un terme aux discussions avec l'expérimenté défenseur central.

Galatasaray pourrait accueillir Sergio Ramos