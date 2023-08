Il l'annonce en direct, Messi voulait prolonger au PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi est parti librement et gratuitement en direction de l'Inter Miami cet été. Toutefois, l'actuel capitaine et numéro 10 de la franchise de David Beckham aurait tenté de prolonger son séjour à Paris d'après Jérôme Rothen, ancien milieu gauche du club rouge et bleu.

Incapable de trouver un accord contractuel avec Joan Laporta, Lionel Messi a été contraint de se trouver un nouveau club à l'été 2021. Pour poursuivre sa carrière, la Pulga s'est envolée vers Paris et s'est engagée librement et gratuitement en faveur du PSG, et ce, pour une durée de deux saisons.

Leo Messi a essayé de prolonger au PSG

Alors que son contrat avec le PSG s'est terminé le 30 juin dernier, Lionel Messi a fait ses valises et a pris la direction de Miami. En effet, le vétéran argentin de 36 ans a signé à l'Inter de David Beckham, devenant le nouveau capitaine et numéro 10 de la franchise de MLS. Mais à en croire Jérôme Rothen, Leo Messi aurait tenté le tout pour le tout pour prolonger au PSG avant la fin de son bail.

«Il fait des pieds et des mains pour prolonger»