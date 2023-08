McCourt - Arabie Saoudite : La mèche est vendue pour la vente de l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plus de trois ans, le feuilleton sur la vente de l’OM agite la toile. Certains supporters espèrent l’arrivée de nouveaux investisseurs pour concurrencer le PSG. L’espoir pourrait venir de l’Arabie Saoudite, qui cherche à développer son influence en Europe. Et selon des proches de ce dossier, le deal pourrait être bouclé dans les prochaines semaines.

Ça bouge en coulisses. Franck McCourt détient toujours l’OM, mais jusqu’à quand ? Face aux médias, il répète à l’envie qu’il sera encore en place dans les prochaines années. La réalité est plus nuancée. Comme annoncé par le 10Sport.com, le dirigeant américain se montre à l’écoute. Cela tombe bien puisque des investisseurs saoudiens sont rendus à Marseille pour prendre la température en juin dernier. Depuis les négociations auraient débutées entre les deux parties.



Un deal bouclé en septembre ?

A en croire le journaliste George Tsanakas, McCourt serait prêt à céder à l’OM . « Frank McCourt, est toujours en pourparlers avec le PIF pour la vente de l'équipe. Encore faut-il trouver un accord. Frank McCourt veut conserver 20 à 30 % des parts de l'OM. Une autre rencontre aura lieu prochainement aux USA » a-t-il confié. Selon lui, le deal pourrait être bouclé durant le mois de septembre

