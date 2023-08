Le prochain attaquant star de l’OM déjà connu ?

La rédaction

L’OM mise beaucoup sur Vitinha. Il faut dire que le club marseillais n’a pas regardé à la dépense pour s’offrir le joueur portugais. Mais sa première saison à l’OM a été loin d’être parfaite et les premières critiques sont apparues sur son niveau de jeu. Mais à 23 ans, l’attaquant a soif de revanche et pourrait bien devenir la belle surprise de l’OM cette année.

Il est tout simplement la recrue la plus chère de l’OM. Acheté 32M€ en janvier denier, Vitinha va vivre son aventure marseillaise avec une énorme pression sur les épaules. Son prix d’achat entraîne forcément une certaine attente et il en a pleinement conscience. Alors lorsque ses prestations ne sont pas au niveau, les critiques se montrent plus acerbes. Auteur de deux buts lors du dernier exercice, Vitinha n’a pas échappé aux critiques. Pour Pablo Longoria, ce genre de commentaire est prématuré. « Juger le niveau d'un joueur en seulement huit semaines est un symptôme de la société actuelle. Pour Vitinha, c'est trop démagogique de juger aussi vite. Il faut de la patience pour évaluer des joueurs » a confié le président de l’OM.

Vitinha a annoncé le couleur

De son côté, Vitinha est pleinement conscient qu’il doit faire mieux. « Pour la valeur du transfert, je sais qu'il faut être performant pour justifier cet investissement. Je vais montrer aux supporters que les 32 millions en valaient la peine !. Je suis un joueur de combat qui n'abandonne pas, c'est d'ailleurs ce qui m'a amené ici. C'est également ce qui m'amènera vers de nouveaux sommets et de permettre d'aider le club à grandir. La saison prochaine vous verrez un Vitinha avec plus de rendement qu'au cours des six premiers mois » avait-il déclaré à O Jogo avant le début de la saison.

Il monte en puissance

Le joueur de 23 ans va-t-il tenir sa promesse ? Sa préparation laissait entrevoir quelques promesses. Vitinha avait débuté son été par un doublé face à Nîmes. Malgré la concurrence en attaque, le Portugais parvient à se montrer, comme face au Stade de Reims en championnat. L’ancien du Sporting Braga ouvrait son compteur de but et aurait pu être le héros du match face au Panthinaïkos en Ligue des champions. Malheureusement pour lui, son but a été refusé. Mais à 23 ans, Vitinha est plus que déterminé à retrouver la confiance et à s’imposer comme le nouveau chouchou du Vélodrome.