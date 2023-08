Transferts : Accord trouvé, le PSG tente un dernier gros coup !

Thomas Bourseau

Cela fait de longues semaines désormais que le PSG lorgne Randal Kolo Muani. Et après de multiples rebondissements, le Paris Saint-Germain aurait enfin trouvé un terrain d’entente avec l’international français sur le plan contractuel. Il ne resterait plus qu’à en faire de même avec l’Eintracht Francfort, et le PSG aurait une petite idée derrière la tête.

Cet été, le PSG s’est montré très actif sur le marché des transferts et le club parisien est notamment parvenu à renforcer son secteur offensif avec les arrivées de Marco Asensio, Kang-In Lee ou encore Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé. Mais ce ne serait pas tout, un autre international français après Dembélé pourrait déposer ses valises à Paris avant la clôture du mercato estival.

Le PSG et Kolo Muani tombe d’accord pour son contrat !

Randal Kolo Muani est une piste chaude du PSG depuis quelque temps et il semblerait que le club de la capitale ait fait un premier grand pas vers le dénouement de cette opération. Selon RMC Sport , le comité de direction du Paris Saint-Germain se serait entendu avec le clan Kolo Muani sur les contours de son éventuel futur contrat. Mais il faudrait trouver un accord entre les deux clubs au niveau de l’indemnité du transfert. Ce qui ne serait pas encore le cas, mais le PSG pourrait dégainer une carte de sa manche.

Le PSG ne lâche rien pour Ekitike avec Francfort