Transfert historique à l’OM, McCourt hausse le ton

Arnaud De Kanel

L'hiver dernier, Pablo Longoria a fait sauter la banque en recrutant Vitinha pour 32M€, montant record dans l'histoire du club phocéen. Mais les premiers mois de l'attaquant portugais ont été délicats et cela n'a d'ailleurs pas échappé au propriétaire Frank McCourt qui a fait part de son inquiétude à son président.

Frank McCourt était bien présent dans les tribunes du Stade Vélodrome samedi après-midi pour assister à la victoire de l'OM face au Stade de Reims. L'homme d'affaires américain a donc pu apprécier le but libérateur de Vitinha, un joueur qu'il ne portait pas haut dans son estime il y a quelques semaines.

Transferts : Un mensonge révélé pour le mercato de l'OM ? https://t.co/TwS5dQKtEO pic.twitter.com/39mwkHMzue — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Vitinha libère l'OM

L'OM s'en est donc remis à Vitinha pour se défaire du Stade de Reims. La recrue la plus chère de l'histoire du club marseillais a livré un match plus qu'intéressant récompensé par ce but à un quart d'heure du coup de sifflet final. Un but qui va certainement rassurer Frank McCourt.

McCourt en colère