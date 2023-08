PSG : Mbappé a plombé le transfert d’une star

Axel Cornic

L'avenir de Kylian Mbappé tient en haleine tout le monde au Paris Saint-Germain, avec notamment un changement radical survenu ces dernières heures, qui pourrait finalement le mener vers une prolongation qui semblait impossible il y a quelques jours encore. Mais ce feuilleton aurait également bloqué quelques gros dossiers du mercato parisien ces dernières semaines...

C’est la grande information de ce dimanche ! Mis de côté depuis plus d’un mois et en guerre ouverte avec sa direction, Kylian Mbappé a été réintégré au groupe du PSG au lendemain du match nul face au FC Lorient (0-0). RMC Sport évoque même un possible coup de théâtre, avec une prolongation de contrat jusqu’en 2025 pour la star française.

PSG : Luis Enrique lâche une annonce pour la suite du mercato https://t.co/ZXqo5x9ejI pic.twitter.com/mp79KZ4sqs — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Une prolongation possible pour Mbappé ?

D’après les informations de la radio, ce dossier devrait connaitre des nouveaux rebondissements au cours des prochaines heures. Mbappé est en effet arrivé au centre d’entrainement de Poissy dans la matinée pour retrouver le reste du groupe, mais surtout pour y rencontrer le président Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier serait désormais confiant concernant une possible prolongation pour le numéro 7 du PSG.

Victor Osimhen aurait pu rejoindre le PSG, mais...