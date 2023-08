C’est chaud pour Mbappé, le PSG peut remercier Dembélé

Axel Cornic

On pourrait assister à la fin d’un bras de fer qui dure depuis plus d’un mois. Mis de côté depuis qu’il a annoncé vouloir partir libre en juin 2024, Kylian Mbappé a fait son grand retour à l’entrainement collectif ce dimanche. Le résultat d’un rapprochement survenu ces dernières heures avec le Paris Saint-Germain, notamment après l’arrivée d’Ousmane Dembélé.

On assiste peut-être à la journée la plus importante du mercato parisien, avec enfin une éclaircie dans l’interminable feuilleton Mbappé. Opposé à la direction du PSG depuis le début du mois de juillet, l’attaquant de 24 ans a finalement quitté le loft et donc retrouvé le reste du groupe ce dimanche, ce qui laisse penser à une possible solution à un problème qui dure depuis trop longtemps.

Mbappé discuterait à nouveau avec le PSG

A en croire les informations de L’Equipe , les deux parties se seraient rapprochées tout récemment, avec un certain apaisement qui est souhaité après plus d’un mois de guerre ouverte. Pour le moment il semble pourtant être trop tôt pour évoquer une possible prolongation de contrat pour Kylian Mbappé, qui semble toujours vouloir quitter le PSG en juin 2024.

Grâce à Ousmane Dembélé ?