Mbappé - PSG : Luis Enrique s’agace

Thibault Morlain

Pas dans le groupe du PSG pour affronter Lorient, Kylian Mbappé était tout de même au Parc des Princes pour assister à la rencontre. Une présence du natif de Bondy qui a forcément fait énormément parler et Luis Enrique a d’ailleurs été interpellé sur le sujet Mbappé. Mais voilà que l’entraîneur du PSG semblait quelque peu agacé.

Kylian Mbappé était bien là pour PSG-Lorient, mais c’est de sa loge qu’il a assisté à la rencontre. Aux côtés d’Ousmane Dembélé, le numéro 7 parisien avait les caméras braquées sur lui étant donné le contexte actuel. On a d’ailleurs même pu voir Mbappé rentrer dans les vestiaires du PSG quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre et en ressortir juste derrière Luis Campos.

Neymar : Coup de tonnerre au PSG ! https://t.co/k6ZZ4t1cdU pic.twitter.com/eyQsW4qh8T — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

« C’est étrange pour vous ? »

Après la rencontre, Luis Enrique a été interrogé sur cette présence de Kylian Mbappé dans le vestiaire du PSG. Une question qui n’a visiblement pas plu à l’Espagnol. « Ce que j’ai pensé de la présence de Mbappé au sein du groupe ? C’est étrange pour vous ? Je ne sais pas quoi dire, j’ai déjà tout dit hier à ce sujet », a-t-il lâché, rapporté par CulturePSG .

« La philosophie de ce club est très claire: que le club est au-dessus de tout »