PSG : Le feuilleton Mbappé totalement relancé ?

Voilà plus d’un mois que le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé se livrent une guerre ouverte, avec la star française qui a annoncé vouloir partir libre en juin 2024. Ce samedi il ne faisait pas partie du groupe convoqué par Luis Enrique pour la première journée de Ligue 1 ce qui a laissé craindre le pire... à moins d’un retournement de situation assez inattendu !

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, Kylian Mbappé a engagé un véritable bras de fer avec sa direction, puisqu’en juillet dernier il a annoncé sa volonté de partir libre en juin 2024, ce qui serait une catastrophe pour le PSG. Ainsi, le président Nasser Al-Khelaïfi a souhaité utiliser la manière forte et l’attaquant de 24 ans a été mis en marge du groupe parisien, jusqu’à ce qu’il n’accepte une prolongation ou un transfert dès cet été.

Mbappé accueille Dembélé

Les images de Mbappé dans les tribunes du Parc des Princes ce samedi ont fait le tour du monde, puisqu’elles sont le symbole de la nouvelle ligne directrice que veut instaurer le PSG. A ses côtés il y avait d’ailleurs la toute nouvelle recrue du club Ousmane Dembélé que le capitaine de l’équipe de France avait accueillie quelques heures plus tôt, avec un message sur les réseaux sociaux. « Bienvenue chez toi mon frère. Trop heureux de te voir ici. L'aventure commence !!!! » a notamment écrit Mbappé sur Instagram .

