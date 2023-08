Il veut imiter N’Golo Kanté au PSG

La rédaction

Réputé pour sa modestie légendaire en dépit de sa brillante carrière et de son titre de champion du Monde avec l’équipe de France, N’Golo Kanté est un modèle à suivre aux yeux de Warren Zaïre-Emery. Et le jeune milieu de terrain du PSG prend d’ailleurs son aîné en exemple et espère lui ressembler.

Du haut de ses 17 ans et même s’il n’a qu’une seule saison en professionnel dans les pattes, Warren Zaïre-Emery fait preuve d’une certaine maturité et d’une sagesse remarquée de tous au sein de club de la capitale. Un état d’esprit qui permet d’ailleurs au jeune milieu de terrain du PSG de faire avancer sa carrière à vitesse grand V.

« Je suis humble »

Dans un entretien accordé au Parisien, Warren Zaïre-Emery s’est confié à ce sujet : « Je suis humble, mais ça ne veut pas dire que je n’ai pas de personnalité ou que je ne sais pas me montrer. Je le fais naturellement grâce à mes qualités. Je ne pense pas que je vais changer car il y a ma famille pour me dire quand c’est bien ou quand ça ne va pas », indique le jeune titi du PSG.

Kanté, l’exemple de Zaïre-Emery