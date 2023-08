Mbappé : C'est confirmé, le PSG prend une décision radicale

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG est englué dans le dossier Kylian Mbappé. Le club de la capitale aimerait bien que l'attaquant prolonge son contrat, mais le Français ne le souhaite pas, du moins pour le moment. Paris tente donc de lui mettre la pression pour qu'il décide d'étendre son bail. Après l'avoir privé de tournée en Asie, le PSG a décidé qu'il allait continuer à s'entraîner avec les indésirables ce lundi.

Après six saisons au PSG, Kylian Mbappé est peut-être arrivé à la fin de son aventure parisienne. Le Français a informé son club par le biais d'une lettre qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. Une décision ayant fait très mal à Paris, qui a décidé par la suite de muscler son jeu vis-à-vis de son attaquant. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a posé un ultimatum au champion du monde : soit il prolonge son contrat, soit il est vendu cet été. Le président parisien ne veut pas accepter de voir son joueur phare partir gratuitement l'été prochain, qui plus est, pour rejoindre un concurrent européen : le Real Madrid.

Le PSG a privé Mbappé de tournée

Depuis que Kylian Mbappé a envoyé sa lettre au PSG, les relations se sont considérablement refroidies entre l'attaquant et son club. Le PSG a décidé de passer au stade supérieur, en privant le natif de Bondy de tournée estivale en Asie. Le Français est donc resté au Campus PSG, et il s'entraînait avec les indésirables. Mais les intentions de l'attaquant n'ont pas changé, il ne semble toujours pas d'accord pour prolonger.

Mbappé - PSG : C’est terminé, la fin du feuilleton est révélée https://t.co/iffwlMrmDG pic.twitter.com/cJVi9ZytWi — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

Mbappé va continuer à s'entraîner avec le loft