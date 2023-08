Incroyable, une recrue du PSG écrase Mbappé et Neymar

Thibault Morlain

A 22 ans, Kang-in Lee n'est clairement pas le plus connu des joueurs du PSG. Il n'empêche que la recrue parisienne est une véritable star en Corée du Sud. Un véritable engouement qui se vérifie notamment dans les ventes de maillot du PSG. En effet, Kang-in Lee ferait tout simplement mieux que Neymar et Kylian Mbappé.

Alors que le PSG a fait escale en Corée du Sud pour sa tournée estivale, on a pu voir à quel point Kang-in Lee est une superstar dans son pays. Tous les Sud-Coréens sont fans du néo-Parisien et c'est une bonne nouvelle pour les finances du club de la capitale. En effet, depuis l'arrivée de Kang-in Lee au PSG, on s'arrache les maillots à son nom.

Transfert historique, c’est du jamais-vu au PSG https://t.co/nzgbbHN56Y pic.twitter.com/5gZIRiLysg — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

« Il est devant Mbappé et Neymar »

Pour Le Parisien , un vendeur de la boutique du PSG sur les Champs-Elysées raconte ainsi le succès du maillot de Kang-in Lee. « Il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour les maillots Lee Kang-in Comme il y a beaucoup de touristes sud-coréens qui viennent à Paris et que leur idole a signé chez nous, ça les incite à acheter. Au niveau des ventes, il est devant Mbappé et Neymar », assure-t-il.

« C'est une fierté »