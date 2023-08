PSG - Real Madrid : Une star vend la mèche pour le transfert de Mbappé, ça recommence

Baptiste Berkowicz

Alors que Kylian Mbappé est mis à l'écart par le PSG suite à sa non volonté de prolonger son contrat, Carlos Alcaraz a fait un appel du pied clair à la superstar française. En tant que fan du Real Madrid, l'actuel numéro 1 mondial ne s'est pas privé pour exprimer sa joie à l'idée de voir atterrir l'attaquant de 24 ans dans le club espagnol. Avant lui, Rafael Nadal ainsi que Fernando Alonso avaient déjà tenté de faire la cour à Kylian Mbappé.

Le feuilleton autour de l'avenir de Kylian Mbappé agite le monde du sport. La volonté assumée de la superstar française d'aller jusqu'au bout de son contrat ne plait pas du tout à sa direction qui risque de perdre gros financièrement en cas de départ libre du capitaine de l'équipe de France. Le PSG souhaite donc transférer cet été son numéro 7. Le Real Madrid semble la destination la plus probable en cas de départ.

« J'espère qu'on lira que Mbappé vient à Madrid, j'adorerais ça»

Fort de sa victoire à Wimbledon face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a pris une nouvelle dimension. L'actuel numéro 1 mondial espagnol, supporter du Real Madrid, s'est exprimé en marge du Masters 1000 de Toronto sur le feuilleton Kylian Mbappé en conférence de presse : « Tous les supporters madrilènes veulent voir Mbappé à Madrid. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, tout le monde veut l'avoir dans son équipe. Je vois des mèmes de Mbappé à Madrid, ça me fait rire. J'espère qu'on lira que Mbappé vient à Madrid, j'adorerais ça » , a déclaré la nouvelle star du tennis.

Nadal et Alonso ont déjà plaidé pour la connexion Mbappé-Real Madrid