Tennis : Alcaraz comparé à Nadal, il n'en revient pas !

Depuis son arrivée sur le circuit ATP, Carlos Alcaraz n'a pas échappé aux comparaisons incessantes avec le Big 3, en particulier bien sûr avec Rafael Nadal. Il faut dire que les ressemblances dans le parcours et les performances étonnantes rappellent celles du Majorquin lorsqu'il a commencé à dominer le tennis. Mais pour beaucoup, le numéro 1 mondial paraît encore plus fort que les légendes du Big 3 au même âge, à tel point que tout le monde lui annonce un avenir radieux.

Considéré comme le plus grand talent que la planète tennis ait vu débarquer depuis 20 ans, Carlos Alcaraz enflamme le court partout où il passe. Le jeune Espagnol n'a bien sûr pas échappé aux comparaisons avec Rafael Nadal, son illustre compatriote qu'il a souvent rejoint dans les records de précocité ces derniers temps. Paolo Bertolucci, ancien joueur italien, a récemment fait une déclaration étonnante sur les deux joueurs.

Un joueur capable de tout faire

C'est bien ce qui caractérise le jeu de Carlos Alcaraz : le jeune Espagnol sait tout faire et en plus, il le fait avec la manière. Capable de réaliser n'importe quel coup pour transformer le point en spectacle absolu, il frappe très fort et sait aussi faire preuve de finesse. « C’est le grand héritier parce qu’il n’y avait personne en vingt ans qui jouait au tennis comme ça . C’est complet . Il a fière allure sur n’importe quelle surface. Il fait tout faire : il sert bien, il domine en coup droit, il a un super revers, il monte au filet et a un bon smash, il fait de super amortis » analyse Bertolucci.

Tennis : Federer, Nadal et Djokovic au sommet, il hallucine totalement https://t.co/vaKirBvxC9 pic.twitter.com/tMysPOpJYc — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Nadal en souffrance, Alcaraz facile

Dans le style de jeu qu'il développe, Carlos Alcaraz ressemble bien sûr à Rafael Nadal, dont il a pu s'inspirer. Mais beaucoup s'accordent pour dire qu'Alcaraz donne une impression de facilité lorsqu'il joue, au contraire d'un Nadal qui avait tendance à faire cravacher ses adversaires en leur imposant une cadence infernale tout en dépensant une grande énergie. « Nadal souffre sur le court, il est unique en son genre mais il souffre. Alors que Alcaraz s’amuse. Il me rappelle le footballeur Ronaldinho qui avait un style de jeu très joyeux, toujours à la recherche du dribble. Si Alcaraz respecte son physique, il sera au sommet pendant une décennie » prévient l'ancien 12ème mondial.

Alcaraz sans concurrence ?

Avec deux titres en Grand Chelem et la place de numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz a fait bien plus que confirmer les espoirs placés en lui. Le jeune Espagnol a pris une avance considérable par rapport à tous ses homologues et pourrait bien dominer le tennis dans les années à venir sans vraiment de contestation possible.