Jean de Teyssière

Véritable légende du tennis, Novak Djokovic détient le record du plus grand nombre de tournois du Grand Chelem remportés, avec 23 victoires. Il devance d'une unité Rafael Nadal et de trois victoires Roger Federer. Mais en matière de popularité, le Serbe est loin derrière ces deux autres légendes, ce qui lui a été préjudiciable d'un point de vue financier.

La carrière de Novak Djokovic est une carrière dont rêvent énormément de jeunes tennismen. Le Serbe, détenteur du plus grand nombre de tournois du Grand Chelem (23) est une légende de son sport, même s'il a manqué de jugeote concernant la partie sur sa réputation.

« S'il devait assumer ce rôle de méchant, il gagnerait beaucoup plus »

Ancien numéro 72 mondial, le Vénézuélien Nicolas Pereira était revenu sur Novak Djokovic et le fait de ne pas avoir assumé ce rôle de « méchant », dans des propos rapportés par We Love Tennis : « Djokovic sera toujours le méchant du film, car avec deux super‐héros comme Federer et Nadal il n’y a tout simplement pas de place pour un troisième, et encore moins s’il revient par derrière pour les surpasser en nombre de tournois du Grand Chelem et en nombres en tous genres. Le public à Londres est aussi rigide et puritain que possible. S’il devait assumer le rôle du méchant, je pense qu’il gagnerait beaucoup plus. »

« Je pense qu’il aurait gagné beaucoup plus d’argent »