Tennis : Il veut imiter Nadal, Alcaraz peut trembler

Baptiste Berkowicz

Le phénomène Carlos Alcaraz enchante l'ensemble du monde du tennis. Le prodige espagnol incarne à merveille la nouvelle génération. Ben Shelton, joueur américain très prometteur de 20 ans, n'a pas caché ses ambitions très élevées pour la suite de sa carrière et entend bien s'inspirer d'un certain Rafael Nadal.

Fort de sa victoire en finale de Wimbledon face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz est plus que jamais sur le devant de la scène. Le joueur de 20 ans fait office de véritable locomotive pour la nouvelle génération. Cette dernière n'entend pas dresser le tapis rouge au champion espagnol.

Tennis : Alcaraz surclasse Djokovic, une légende annonce la couleur https://t.co/Z2A4a80zoq pic.twitter.com/1FGQ152IbT — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

«Je crois fermement que je peux devenir numéro 1 mondial»

Le tennis américain regorge de talent. Shelton, Eubanks, Tiafoe, sont les trois phénomènes du pays actuellement. Ben Shelton le plus jeune des trois avec ses 20 ans, avait surpris tout le monde l’année dernière avec sa victoire contre Casper Ruud au Master 1000 de Cincinnati. L’actuel 43e mondial est connu pour son ambition. Il s’est d’ailleurs confié à Ubi Tennis sur le sujet : « Je crois fermement que je peux gagner des tournois du Grand Chelem, que je peux devenir numéro 1 mondial et je n’ai pas peur de faire tout ce qu’il faut pour y arriver. Mais je veux faire partie de ceux dont on a peur, pour le type « d’animal » que je suis. Si vous lisez Rafa Nadal, vous avez peur parce que vous savez qu’il va vous battre, du moins depuis je ne sais combien d’années. Mais chaque jour, il faisait quelque chose pour s’améliorer ». Carlos Alcaraz n'a qu'à bien se tenir...

Alcaraz déjà en quête d'un troisième Grand Chelem

Alors que se profile l'US Open le 28 août prochain, Carlos Alcaraz, tenant du titre, entend bien remplir davantage son armoire à trophées. Novak Djokovic, d'ordinaire favori, voit les pronostics pencher en faveur de l'actuel numéro 1 mondial. La surface américaine permet au prodige espagnol d'exprimer sa puissance à merveille et pourrait bien rendre un service à Rafael Nadal en empêchant Novak Djokovic d'aller décrocher un 24ème titre en Grand Chelem.