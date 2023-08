Tennis : Alcaraz au sommet, le clan Djokovic est sous le choc

Baptiste Berkowicz

Le sacre de Carlos Alcaraz lors du dernier Wimbledon n'a pas disparu des mémoires. Le prodige espagnol était venu à bout de Novak Djokovic, en quête d'un cinquième titre consécutif à Londres, dans une finale monumentale. L'entraineur du Serbe ne cache pas sa déception sur le dénouement de ce rendez-vous.

La finale de Wimbledon 2023 fera date. Le duel entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic a laissé des traces physiques mais également mentales. Dans un combat de près de cinq heures, les deux hommes se sont livrés coup pour coup jusqu'à ce que l'Espagnol sorte vainqueur de la dernière manche.

« Je suis encore un peu sous le choc de cette finale »

Goran Ivanisevic, entraîneur de Novak Djokovic, s'est confié sur la fameuse finale de Wimbledon 2023 perdue par son poulain. Auprès de Sportske Novosti, le coach serbe n'a pas caché le goût très amer lié à ce rendez-vous manqué par l'actuel numéro 2 mondial. Il en a également profité pour féliciter Carlos Alcaraz : « Je suis encore un peu sous le choc de cette finale. Novak a tout dit dans son discours après le match, il y a des finales qu’il aurait dû perdre qu’il a gagnées, et d’autres qu’il aurait dû gagner qu’il a perdues. Au final, Novak a eu beaucoup d’occasions qu’il n’a pas su saisir. Alcaraz a joué avec plus de courage, il s’est montré plus décisif quand il le fallait, il était meilleur ce jour‐là et a remporté le match. »

Djokovic-Alcaraz, rendez-vous à l'US Open

Le 28 août prochain se déroulera le dernier Grand Chelem de l'année : l'US Open. Une nouvelle occasion pour Novak Djokovic de conquérir un nouveau Grand Chelem. Le Serbe devra notamment faire face à un certain Carlos Alcaraz. D'ordinaire favori, la présence du prodige espagnol bouscule les pronostics pour l'actuel numéro 2 mondial. Tenant du titre à l'US Open, Carlos Alcaraz pourrait bien rendre un service à Rafael Nadal et empêcher Novak Djokovic d'aller décrocher un 24ème titre en Grand Chelem. Daniil Medvedev pourrait bien jouer sa carte sur une surface qui lui réussit bien.