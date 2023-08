Tennis : Djokovic critiqué, il fait une incroyable révélation

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au sommet du tennis depuis qu'il a pris le record du nombre de titres en Grand Chelem, Novak Djokovic reste pourtant beaucoup moins apprécié que ses rivaux Rafael Nadal et Roger Federer. Le Serbe, très critiqué pour ses quelques excès de colère sur le court parfois, est vu comme un Dieu vivant en son pays, lui qui est sans contestation le plus grand champion de la Serbie. D'ailleurs, ils sont beaucoup à être derrière lui à la moindre occasion...

Au cours de sa carrière, Novak Djokovic n'a jamais eu la tâche facile face à de tels champions comme Nadal et Federer. Il a toujours été perçu comme le troisième homme, celui qui est arrivé après la guerre et qui n'a pas toujours été accepté. Souvent repris pour son attitude parfois limite sur le court, il est loin de faire l'unanimité. Mais beaucoup donneraient énormément pour lui, à l'image de l'attaquant phare serbe Aleksandar Mitrovic.

« Je l'aime comme un frère »

Il n'est pas rare que le football et le tennis se retrouvent. En tant que Serbe, Aleksandar Mitrovic a forcément une admiration spéciale pour Novak Djokovic et il s'est récemment exprimé sur le sujet. « À l’époque, en Angleterre, alors que je soutenais Djokovic, j’ai été à deux doigts d’en venir aux mains. Je me souviens lorsque c’était la finale de Wimbledon, quand il a joué contre Federer. C’était du gâchis, sur 30 joueurs avec le staff, seuls moi et le gardien espagnol étions pour Novak, et 28 d’entre eux étaient pour Federer. J’ai commencé à cuisiner quelque chose et certains ont commencé à m’insulter. Et maintenant, quand j’entends quelqu’un dire du mal de Novak, j’ai envie de me battre avec lui. Je l’aime comme un frère » a-t-il commenté.

Un immense mental

Au fil des années, Novak Djokovic a prouvé qu'il était capable de se forger un mental en acier pour passer les obstacles. Même aujourd'hui, il n'est pas rare de voir n'importe quel public ne pas le soutenir, ce qui peut rendre fou certains. « Je me sens coupable que les gens le défient, même dans notre pays. Je ne sais pas quels sont les mots pour le décrire : un homme bon, un être humain, un joueur fair‐play, et ils trouvent toujours quelque chose à dire. Même maintenant, je m’énerve quand j’en parle. C’est le meilleur de tous les temps. Plus ils l’insultent, plus ça le motive. C’est notre mentalité » poursuit l'attaquant serbe.

Un nouveau défi

Finaliste à Wimbledon cette année face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic doit donc se reconcentrer vers un nouvel objectif : l'US Open. Le Serbe se focalise seulement sur les Grands Chelems en ce moment et veut aller encore plus loin même s'il a bien vu qu'un sacré joueur se dressait sur son chemin. Mais à New York plus qu'ailleurs, il est difficile de conserver son titre et Alcaraz aura forcément du mal à ressortir vainqueur.