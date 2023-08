Tennis : Victorieux à nouveau, Monfils en dit plus sur sa retraite

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Passé très proche d'une victoire à Atlanta la semaine dernière, Gaël Monfils est en meilleure forme physique et ça se voit. Le Français a validé une belle victoire à Washington, un tournoi qu'il apprécie beaucoup, pour le grand début de la tournée américaine sur dur. A 36 ans, il a confié il y a quelques mois ses derniers objectifs avant de raccrocher les raquettes et cette victoire pourrait être le début d'une grande histoire. La dernière.

Redescendu au-delà de la 300ème place mondiale, Gaël Monfils a payé sa longue absence du circuit à cause d'une blessure au talon. Entre temps, il a pu accueillir sereinement l'arrivée de sa fille aux côtés de sa femme Elina Svitolina et les deux joueurs s'encouragent comme ils peuvent, à Washington cette semaine où ils se croisent régulièrement. Le Français a révélé qu'il dispute peut-être sa dernière tournée US...

Dernière tournée américaine ?

Présent à Washington cette semaine, l'un de ses tournois préférés puisqu'il a remporté le titre en 2016, Gaël Monfils a confié récemment qu'il pourrait s'agir de sa dernière tournée américaine. La fin approche à grands pas pour lui mais il a encore quelques belles histoires à vivre. « Je pense qu'Elina jouera beaucoup plus longtemps que moi. Ce pourrait être l'un de mes derniers tournois aux États-Unis. Peut-être l'année prochaine, nous ne savons pas. Mais bientôt » a-t-il confié après sa victoire face à Bjorn Fratangelo au premier tour.

Une vie de famille bien remplie

Papa depuis le mois d'octobre, Gaël Monfils a fait son retour sur le circuit quasiment en même temps que sa femme Elina Svitolina. Forcément, il avait confié il y a quelques mois que cette nouvelle arrivée avait forcément un impact sur sa décision de rester ou non sur le circuit. « Il se peut que je revienne pour aider Elina avec le bébé. Vous me verrez donc dans les parages » a-t-il déclaré à propos de son futur.

Une inspiration ?

Gaël Monfils et Elina Svitolina n'en sont pas du tout au même point de leur carrière, c'est vrai. L'Ukrainienne a 28 ans et peut encore jouer de longues années sur le circuit WTA et d'ailleurs, depuis son retour, elle connaît des résultats incroyables pour une femme ayant accouché il y a moins d'un an. Demi-finaliste à Wimbledon récemment, elle pourrait inspirer son mari dans sa quête d'un retour au classement et pourquoi pas d'une place aux Jeux olympiques de Paris.