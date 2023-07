Tennis : Grand retour pour Monfils, rongé par la frustration

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour sur le circuit ATP depuis le mois de mars à la suite d'une blessure au talon, Gaël Monfils a plongé au classement mais il souhaite revenir au plus haut niveau pour participer aux Jeux olympiques l'année prochaine. A Roland-Garros, il a connu un grand moment avant de se blesser au poignet et renoncer à Wimbledon. Mais il est sur la bonne voie, lui qui pourrait voir ses efforts récompensés bientôt.

Auteur d'un exploit incroyable au premier tour de Roland-Garros, Gaël Monfils a tout de même beaucoup donné de sa personne et a dû s'absenter quelques semaines pour soigner son poignet. Après Wimbledon, le Français a prévu un joli programme pour la tournée américaine : après Atlanta où il a perdu d'entrée cette semaine, il jouera Washington, Toronto, Cincinnati et l'US Open. Le début d'un long parcours du combattant pour remonter au classement, lui qui est toujours au-delà de la 300ème place.

Une rentrée à l'UTS

Avant son vrai retour sur le circuit, Gaël Monfils a été convié à l'UTS, cette compétition créée par Patrick Mouratoglou. Le Français a réalisé plutôt une belle semaine même si ce tournoi ressemble davantage à une exhibition. Il a tout de même laissé gagner la frustration puisqu'il a dû rapidement enchaîner avec Atlanta un jour plus tard sans se reposer. « J’atterrirai demain et j’irai directement sur le terrain. Je suis le seul joueur d’ici à jouer demain. J’ai l’impression que les deux autres ont été protégés et pas moi. Je ne peux pas dire que j’en suis heureux. Je suis heureux d’aller à Atlanta pour la première fois. Je prendrai l’avion de nuit et j’aurai besoin de me reposer » a-t-il déclaré avant son entrée en lice.

Tennis : Retour de l'UTS, Benoît Paire nage en plein rêve ! https://t.co/2rd8qbdMa1 pic.twitter.com/9XcLZ0vUFQ — le10sport (@le10sport) July 21, 2023

Une défaite encourageante

Opposé à l'Australien Thanasi Kokkinakis au premier tour d'Atlanta, 86ème mondial, Gaël Monfils a d'abord survolé les débats avant les difficultés. Finalement, le Français a dû céder au tie-break du troisième set malgré une avance de 4-0. Mais physiquement, il a tenu et c'est déjà une victoire pour lui qui ambitionne de revenir à un grand niveau à 36 ans.

Des victoires nécessaires sur dur

C'est sûrement la surface sur laquelle Gaël Monfils peut prendre des points. Peu en réussite avant de remporter un match à Roland-Garros, le Français doit s'inspirer des récents succès de sa femme Elina Svitolina. Il a prouvé dernièrement qu'il était toujours en jambes. Avec son classement protégé, il faudra néanmoins se méfier des tirages au sort difficiles. Dans sa carrière, il a souvent bien joué lors de cette période...