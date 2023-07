Tennis : Terrassé par Alcaraz, Djokovic reçoit un bel hommage

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il avait comme objectif de remporter un 24ème titre du Grand Chelem à Wimbledon, Novak Djokovic a du céder au bout d'un formidable combat face à Carlos Alcaraz en finale. Le Serbe de 36 ans a beaucoup donné et doit se reposer avant de retenter cet objectif. Depuis qu'il a gagné Roland-Garros, il est tout de même considéré comme le plus grand joueur de tous les temps. Et ils sont beaucoup à prendre sa défense.

En route vers un incroyable défi, remporter les 4 Grands Chelems la même année, Novak Djokovic a connu un arrêt difficile à Wimbledon dans une finale qu'il aurait pu remporter. Depuis des semaines, le débat du GOAT revient très souvent dans les discussions et le Serbe a convaincu un grand nombre de personnes. La dernière en date, Sania Mirza, grande championne indienne qui a pris sa retraite il y a quelques mois, dans une chronique pour The Week Magazine .

Un joueur au grand cœur

Dans sa carrière, Novak Djokovic a prouvé à maintes reprises qu'il était très généreux. Pourtant, il a toujours eu du mal à convaincre le public en général, lui qui est encore très souvent sifflé dans n'importe quel stade. Fondateur de la PTPA, ce syndicat de joueurs, il veut le meilleur de tous. « Pour en revenir à Novak, il est très attentionné envers les autres joueurs. Il fait partie de la PTPA mais il n’a pas besoin d’en faire partie. Il le fait parce qu’il veut aider ceux qui ne sont pas aussi privilégiés que lui » a-t-elle écrit.

A jamais la roue de secours ?

En arrivant au sommet au moment où Roger Federer et Rafael Nadal dominaient largement le circuit, Novak Djokovic a un peu raté le départ du train. Le Serbe est arrivé après cette immense rivalité et il n'a jamais su se faire apprécier comme il se doit par les foules. Avec ses exploits sur le court, il a convaincu Sania Mirza qu'il méritait son statut de GOAT grâce à sa personnalité également. « Je ne sais pas comment décrire la grandeur, mais il ne s’agit pas seulement d’être un grand joueur de tennis. Il s’agit aussi d’être une bonne personne. Je ne sais pas s’il est incompris ; en fait, il est très apprécié sur le circuit. Tout le monde a beaucoup de respect pour lui mais je pense qu’en raison de la rivalité Rafa‐Roger, les gens ont parlé de lui comme du troisième homme. Qui aurait pu penser qu’il surpasserait tout le monde un jour ? » poursuit-elle.

Des records à aller chercher

Malgré sa défaite à Wimbledon, Novak Djokovic paraît en bonne position pour aller porter ses records encore plus loin. Mais à 36 ans, il aura face à lui un sérieux adversaire pour l'empêcher de gagner des titres avant sa retraite en la personne de Carlos Alcaraz. Si on pouvait imaginer qu'il gagnerait encore au moins 5 Majeurs, cette défaite en finale à Londres a un peu rebattu les cartes. S'il ne gagne pas l'US Open, il aura 37 ans l'année prochaine et là, il faudra sûrement devenir le plus vieux vainqueur en Grand Chelem pour ajouter quelques titres...