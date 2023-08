Tennis : Le tennis français rayonne en Challenger

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté depuis un moment pour son manque de régularité au plus haut niveau, le tennis français a parfois du mal à exister sur le circuit ATP. Depuis deux ans, il n'y a quasiment plus de Français en deuxième semaine de Grand Chelem et la blessure de Gaël Monfils l'année dernière a presque condamné les espoirs de retrouver un joueur parmi l'élite dans un futur proche. Pourtant, à l'échelon inférieur, ils sont nombreux à briller puisque la France est le pays le mieux représenté parmi les vainqueurs en Challenger en 2023.

La France est une grande nation de tennis. Mais les résultats au plus haut niveau manquent parfois à l'appel. Sur le circuit ATP, ils sont plusieurs à redorer le blason dernièrement, à l'image d'Adrian Mannarino qui pourrait bien se retrouver tête de série à l'US Open à la fin du mois. A l'échelon inférieur, sur le circuit Challenger, le tennis français est pourtant bien présent puisqu'ils sont nombreux à avoir inscrit leur nom au palmarès.

18 titres

Il faut bien avouer que le calendrier du circuit Challenger est bien plus rempli et permet de jouer chaque semaine aux quatre coins du monde. En 2023, une nation brille particulièrement : la France. En effet, au début du mois d'août, le tennis français compte déjà 18 titres par 13 joueurs différents, parmi lesquels Arthur Fils et Luca Van Assche mais aussi Benoît Paire ou encore Arthur Rinderknech très récemment.

Le tremplin vers les sommets

C'est presque une étape obligatoire pour tous les joueurs du tennis. Parfois loin du top 100, l'échelon inférieur du tennis permet de se familiariser avec le haut niveau et d'effectuer une percée. Pour la France, ils sont nombreux à avoir connu un pic de niveau assez tardif et à finalement réussir à percer sur le circuit ATP à un âge déjà avancé. En 2021, Benjamin Bonzi remportait 6 titres avant de faire une entrée fracassante dans le top 100 et ils sont peu nombreux à avoir réalisé une telle performance dans l'histoire.

Une transition difficile

Malgré le fait que la profondeur du circuit ATP soit de plus en plus importante ces derniers temps, la transition entre les Challengers et le grand circuit est parfois difficile à réaliser. En effet, le niveau monte d'un cran et il est plus difficile de trouver une régularité importante. Par exemple, Benjamin Bonzi, Quentin Halys ou encore Arthur Rinderknech ont encore du mal à se faire une grande place parmi l'élite.