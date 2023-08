Tennis : Limité, Tsitsipas change enfin de stratégie

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis son accession au très haut niveau, Stéfanos Tsitsipas a pu bénéficier de la présence de son père dans son box quasiment dans l'ensemble des tournois du circuit depuis des années. A 24 ans, le Grec a déjà connu une carrière incroyable mais il semble avoir un certain plafond de verre qu'il est difficile de briser, lui qui ne progresse plus vraiment ces derniers temps. Récemment, il a décidé de changer les choses autour de lui.

Numéro 3 mondial à son meilleur et finaliste à Roland-Garros et à l'Open d'Australie, Stéfanos Tsitsipas est depuis des années désigné comme l'un des principaux prétendants aux titres en Grand Chelem aux côtés d'Alexander Zverev et Daniil Medvedev notamment, issus de la même génération. Souvent critiqué pour ses prises de parole parfois hors sujet, le Grec a pris une décision qui pourrait changer des choses dans la manière d'aborder les matches.

Un père archi-présent

Ce n'est pas vraiment un secret. Apostolos Tsitsipas, le père du champion grec, a toujours tout fait pour son fils. Repéré par Patrick Mouratoglou, Stéfanos est toujours entouré de son père où qu'il aille et pour beaucoup, cette présence est parfois trop pesante. Lors des matches, ce dernier n'hésite pas à se faire entendre et à donner des conseils à son fils, parfois excédé. Souvent critiqué à cause de ce léger "coaching" sur le circuit, le Grec a finalement obtenu gain de cause puisque l'ATP a autorisé les brefs échanges entre entraîneur et joueur.

Une décision forte de sens

Avec Patrick Mouratoglou à ses côtés, Stéfanos Tsitsipas bénéficiait de précieux conseils mais son père restait toujours à ses côtés, encore plus depuis que le Français a pris ses distances. Mais récemment, le joueur grec a pris une grande décision : à partir de Los Cabos, tournoi qu'il dispute cette semaine, seul Mark Philippoussis sera présent dans la box et son père ne fera des apparitions qu'en Grand Chelem jusqu'à nouvel ordre.

Le début d'un renouveau ?

Stéfanos Tsitsipas a déjà connu une carrière exceptionnelle. Avec 9 titres dont 2 fois le Masters 1000 de Monte-Carlo et le Masters en 2019, le Grec peut tout de même faire beaucoup mieux. Depuis quelques mois, on sent bien qu'il stagne un peu face aux tout meilleurs, lui qui n'a pas vraiment énormément de progrès ces derniers temps. Malgré sa finale à l'Open d'Australie en début d'année, on le sent moins dangereux que d'habitude partout où il passe et cela se traduit par des résultats généralement moins bons, lui qui n'a plus gagné un tournoi depuis plus d'un an.