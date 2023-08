Wimbledon : Alcaraz fait tomber Djokovic, il jubile

Alexis Brunet

Il y a quelques semaines avait lieu la finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Un match de légende entre les deux meilleurs joueurs du tennis actuel. La balance a penché du côté de l'Espagnol, puisqu'il a réussi à s'imposer face au Serbe, alors que ce dernier restait sur quatre titres consécutifs à Londres. Un sacré exploit donc, auquel a assisté Andy Murray en tribune ; et l'Écossais a beaucoup appris en regardant ce combat.

Lors du dernier Wimbledon, Novak Djokovic était le grandissime favori. Le Serbe arrivait en pleine confiance, à la suite de sa victoire quelques semaines auparavant en finale de Roland-Garros. De plus, il comptait déjà sept titres à Londres, dont quatre lors des quatre dernières éditions du tournoi anglais. Le Djoker pouvait même rejoindre Roger Federer au palmarès des joueurs les plus titrés à Wimbledon, avec huit victoires finales. De quoi sérieusement le motiver. Battre le natif de Belgrade relevait donc de l’exploit.

Alcaraz a battu Djokovic dans son jardin

Pourtant, un homme a réussi l'exploit de s'imposer face à Djokovic. Cet homme, c'est Carlos Alcaraz. Alors qu'il est plus un spécialiste de la terre battue, l'Espagnol a réussi à terrasser l'expert du gazon londonien. Le jeune Murcien a donc remporté le deuxième Grand Chelem de sa carrière, sous les yeux d'un certain Andy Murray, présent en tribune ce jour-là. L'Écossais a beaucoup apprécié le spectacle, comme il l'a confié lors d'une conférence de presse à l’ATP 500 de Washington. « Ce n’était pas prévu. Je devais faire quelque chose à Wimbledon ce jour‐là et j’ai fini avec une heure et demie d’avance, donc j’ai pensé que je devais rester. Je pensais que ce serait un bon match à regarder. Je suis tombé sur Neal Skupski (joueur de double), qui avait gagné la veille et était également là pour assister à la finale. J’ai vraiment apprécié. J’ai beaucoup appris en regardant. Avec le recul, j’aurais aimé le faire plus de fois. Il n’est pas toujours facile de s’asseoir et de regarder les matchs car la plupart des spectateurs sont des fans et ils peuvent vous distraire. »

« Je suis content d’être resté pour voir cela »