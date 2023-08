Tennis : Federer se lâche sur sa rivalité avec Nadal

Alexis Brunet

Depuis 2022, Roger Federer est retraité. Le Suisse a quitté les courts après une très belle carrière. Dorénavant, le Maestro a plus de temps pour revenir sur ses années passées sur le circuit. Il a d'ailleurs récemment évoqué le moment où il a vu Rafael Nadal arriver dans le monde du tennis, mais aussi son évolution.

Roger Federer et Rafael Nadal sont deux des plus grands joueurs de tennis au monde. Il n'est donc pas étonnant de voir leur nom revenir dans le débat du GOAT. L'Espagnol en est à 22 titres du Grand Chelem, alors que le Suisse s'est lui arrêté à 20 majeurs. Des chiffres fous, d’autant plus que les deux évoluaient sur la même période, et ils ont donc dû se les partager. Novak Djokovic complétait à ce moment-là le Big 3.

« J’ai vu le jeune Rafa junior arriver et il était extrêmement bon »

Plus âgé que Novak Djokovic et Rafael Nadal, Roger Federer était donc le premier membre du Big 3 en activité. Il a donc vu les débuts de l'Espagnol par exemple. Le Suisse est revenu sur la première fois qu'il a eu à affronter le taureau de Manacor, rapporté par We Love Tennis . « J’ai cinq ans de plus que Rafa. Quand je suis arrivé sur le circuit, j’ai vu le jeune Rafa junior arriver et il était extrêmement bon, très jeune, incroyablement respectueux et aussi très timide. Il avait donc un respect incroyable pour moi, non pas qu’il ne l’ait plus maintenant, mais je pense que c’est différent parce que nous sommes amis. Ensuite, j’ai vu Rafa évoluer dans sa personnalité, il est devenu plus confiant et nous avons commencé à jouer l’un contre l’autre tous les deux week-ends et nous avons évidemment développé une rivalité très tennis mais nous nous sommes toujours bien entendus… Pas seulement nous deux mais aussi nos équipes – mes parents, ses parents ; mes entraîneurs, ses entraîneurs ; ma sœur, sa sœur. »

Nadal vise un retour en 2024

Rafael Nadal pourrait très bientôt rejoindre Roger Federer à la retraite. Pour le moment, l'Espagnol vise un retour sur les courts en 2024, pour potentiellement une dernière année. Le joueur 14 fois vainqueur de Roland-Garros s'est fait opérer il y a quelques mois, et il met tout en œuvre pour revenir le plus vite possible.