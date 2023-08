US Open : Federer et Djokovic surclassés, c'est historique

Alexis Brunet

Lundi 28 août marquera le début de l'US Open. Le Grand Chelem américain viendra ponctuer la saison, et il nous offrira peut-être un nouvel affrontement entre Carlos Alcaraz, et Novak Djokovic. Après Wimbledon, les deux hommes pourraient se retrouver une nouvelle fois en finale. Contrairement au tournoi londonien, l'Espagnol pourrait bien être favori. Il aurait l'occasion de décrocher un troisième majeur à seulement 20 ans. Une énorme performance, quand l'on compare avec les résultats de Roger Federer et du Serbe au même âge.

Il y a quelques semaines, la finale de Wimbledon nous avait offert un match d'anthologie. Au terme d'une rencontre de folie, Carlos Alcaraz venait à bout de Novak Djokovic en cinq sets. Un exploit retentissant, car à Londres, le Serbe régnait depuis plusieurs années. Le Djoker avait gagné les quatre dernières éditions, et il avait déjà remporté sept titres en Angleterre. Connu pour être un spécialiste du gazon, le natif de Belgrade était donc favori face au Murcien. Mais ce dernier a fait taire les mauvaises langues, et il a réussi une grande performance sur herbe, lui qui maîtrise bien mieux la terre battue.

L'US Open arrive vite

La saison n'est pas finie, et Carlos Alcaraz aura encore une fois l'occasion de briller en Grand Chelem. Le 28 août commencera officiellement l'US Open. Pour le majeur américain, l'Espagnol fait figure de favori. Il est le numéro un mondial. De plus, il est le tenant du titre, puisqu'il s'était imposé en 2022, face à Casper Ruud. Il aura donc l'occasion de remporter un troisième majeur à seulement 20 ans.

Tennis : Surprise, le clan Djokovic se lâche sur Alcaraz https://t.co/JSTtBFdFH8 pic.twitter.com/jtBMNTd8vb — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

Alcaraz surclasse Federer et Djokovic

Carlos Alcaraz est le leader de la nouvelle génération. L'Espagnol n'est même plus considéré comme un espoir ou un petit jeune, tant il a déjà confirmé au haut niveau. Avant le début de l'US Open dont il fait partie des favoris, le Murcien a déjà remporté deux Grand Chelem à 20 ans. C'est bien mieux que Novak Djokovic et Roger Federer, qui n'avait pas encore remporté un seul majeur à cet âge. Seul Rafael Nadal avait réussi pareil exploit, car il avait remporté deux Roland-Garros à l'âge de 20 ans. De quoi prouver encore plus qu'Alcaraz est bien le digne successeur du taureau de Manacor.