Tennis : Hécatombe à Toronto, attention à l'US Open

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La semaine prochaine, le Masters 1000 de Toronto prendra place dans le calendrier des meilleurs joueurs du monde. Mais l'édition 2023 sera placée sous le signe des forfaits puisqu'un grand nombre de joueurs manquera à l'appel. En effet, outre Novak Djokovic qui avait déjà témoigné de sa volonté de prendre du repos après sa défaite à Wimbledon, d'autres grands noms ont déjà déclaré forfait. Pour certains, la saison est bien longue et le prochain US Open pourrait être touché.

Première grande étape dans cette tournée américaine sur dur, le Masters 1000 du Canada, organisé cette année à Toronto pour les hommes, souffrira de l'absence de nombreux joueurs. En effet, le tableau, encore composé de 56 joueurs (le changement aura lieu en 2025), sera un peu plus ouvert que d'habitude, en espérant que d'autres joueurs ne viendront pas garnir un peu plus la liste des forfaits.

Djokovic se repose

A 36 ans, Novak Djokovic préfère largement se préparer comme il se doit pour les Grands Chelems. Il n'a pas hésité longtemps avant de prendre sa décision : il préfère se reposer en famille avant de reprendre la compétition et sera donc absent. Carlos Alcaraz aura donc l'occasion de prendre le maximum de points d'avance avant de retrouver le Serbe à Cincinnati puis à l'US Open, où il devra défendre son titre.

Une vague de forfaits

Depuis le retrait de Novak Djokovic, beaucoup de joueurs ont également décidé de se retirer de l'épreuve, à commencer par le tenant du titre Pablo Carreno Busta. D'autres grands noms du circuit, comme Nick Kyrgios, qui sortira du top 100, ou encore Marin Cilic et Denis Shapovalov seront aussi absents à Toronto, tous touchés par les blessures.

Alcaraz et Medvedev sans problème ?

En l'absence de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev seront donc les deux premières têtes de série à Toronto. Au vu du niveau affiché depuis le début de l'année, ils pourraient bien se distinguer, le Russe s'étant même déjà imposé à Toronto. Les deux hommes sont les joueurs ayant le plus gagné de matches depuis le début de la saison et ils ont tous deux déjà très bien joué à cette période de l'année.