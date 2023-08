Mercato : Il l'avoue, l'OM a fait un pari gagnant

Benjamin Labrousse

L’OM a parfaitement lancé sa saison de Ligue 1 en s’imposant ce samedi après-midi face à Reims (2-1). Malgré des Rémois intéressants, les hommes de Marcelino ont su concrétiser leur bonne 2ème période par l’intermédiaire d’un Vitinha buteur et inspiré. L’attaquant portugais, recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, a impressionné l’entraîneur de Reims Will Still.

Mercredi dernier, le premier match officiel de l’OM sous la houlette de l’entraîneur espagnol Marcelino, tournait à la déception avec une défaite 1-0 en Grèce face au Panathinaikos lors du match aller des barrages de la Ligue des Champions. Ce samedi, l’OM a rectifié le tir en Ligue 1 en s'imposant face au Stade de Reims malgré quelques failles défensives assez évidentes, qu'a notamment remarqué Marcelino.

L'OM triomphe, l'entraîneur dévoile un problème https://t.co/jL6oNEe7Mr pic.twitter.com/KFZiqQn8d6 — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

L’OM lance parfaitement sa saison de Ligue 1

Car pour ce premier match de la saison au Vélodrome, le club phocéen a fait preuve de combativité. Rapidement mené au score face à Reims, l’OM est d’abord revenu au score avant de se montrer dangereux en seconde période. Recruté contre 32M€ l’hiver dernier (devenant ainsi la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM), Vitinha a offert la victoire aux siens d’un petit ballon piqué. Une réalisation qui va faire du bien au Portugais, auteur d’un passage compliqué à Marseille pour le moment.

«Vitinha ? C'est un attaquant de classe européenne»