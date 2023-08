Sauveur de l’OM, il livre un vibrant message

Benjamin Labrousse

Quelques jours après sa défaite en Grèce face au Panathinaikos, l’OM n’a en revanche pas manqué son entrée en lice en Ligue 1. Les hommes de Marcelino se sont imposés face au Stade de Reims ce samedi après-midi (2-1). Mené, le club phocéen est sorti vainqueur de la rencontre grâce à un but tardif de Vitinha, qui a exprimé toute sa joie à l’issue de la rencontre.

L’OM jubile. Menés au score face à Reims ce samedi au Vélodrome, les Marseillais sont revenus dans la rencontre par l’intermédiaire du Marocain Azzedine Ounahi à la 23ème minute. Après avoir longtemps poussé, les hommes de Marcelino se sont finalement imposés grâce à un but de Vitinha.

Vitinha débloque son compteur cette saison

L’attaquant portugais de 23 ans débloque ainsi son compteur dès le premier match de la saison en Ligue 1. Arrivé l’hiver dernier en tant que recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, Vitinha avait connu de grosses difficultés à s’imposer à la pointe de l’attaque de la formation alors dirigée par Igor Tudor.

«J’ai travaillé tous les jours pour ça»