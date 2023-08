Un transfert échoue, l'erreur de l'OM révélée

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OM, Ruslan Malinovskyi est plus que jamais sur le départ cet été. Alors que Pablo Longoria voudrait se débarrasser de lui, l'attaquant ukrainien de 30 ans aurait alerté plusieurs clubs européens. Toutefois, en ce qui concerne le Torino, le président de l'OM se serait montré trop gourmand.

Arrivé au mois de janvier à l'OM, Ruslan Malinovskyi serait déjà poussé vers la sortie. Et pourtant, l'attaquant ukrainien de 30 ans est engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le club phocéen.

Mercato : Payet reçoit une «offre énorme» https://t.co/W2unn4poGs pic.twitter.com/ad6sXgQgQk — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Le Torino dément pour Malinovskyi

Devenu indésirable à l'OM, Ruslan Malinovskyi a été annoncé avec insistance du côté du Torino. Toutefois, Urbano Cairo - le président du club italien - a nié tout contact avec Pablo Longoria pour boucler le transfert de son numéro 18 : « Je ne sais pas d'où viennent les rumeurs concernant Ruslan Malinovskyi. Je peux garantir qu'il n'est pas dans notre liste et que nous n'avons jamais négocié avec l'OM pour le signer ».

Le Torino fait un gros reproche à l'OM