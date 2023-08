Sur le départ, ils lâchent leur réponse à l'OM

Arnaud De Kanel

L'OM garde l'espoir de vendre les joueurs qui possèdent la plus belle valeur marchande de l'effectif. Outre Matteo Guendouzi, le club phocéen pourrait se séparer de Valentin Rongier et de de Chancel Mbemba. Mais les deux joueurs ne l'entendent pas de cette oreille.

Promu capitaine par Igor Tudor, Valentin Rongier s'était donc imposé avec le Croate la saison passée. Pourtant, l'OM ne serait pas contre l'idée de le vendre, tout comme Chancel Mbemba, lui aussi indispensable lors du règne de Tudor.

OM : Il passe un message aux recrues du mercato https://t.co/juaEroWZcq pic.twitter.com/C2bWfWEeUT — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

Rongier et Mbemba poussés vers la sortie ?

Le mercato de l'OM est à l'arrêt depuis la signature d'Iliman Ndiaye. Pablo Longoria assure que l'effectif est au complet et que rien ne bougera si aucun départ n'est acté. L'Espagnol cherche donc des liquidités et il aurait sa petite idée en tête. Valentin Rongier et Chancel Mbemba, deux des plus belles valeurs marchandes de l'effectif, pourraient quitter le cité phocéenne cet été comme le rapporte L'Equipe . Mais la volonté des deux joueurs est toute autre.

Ils veulent rester à l'OM