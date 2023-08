PSG : Le transfert de Neymar provoque une crainte

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, Neymar pourrait faire son retour au FC Barcelone lors de ce mercato estival. Toutefois, le retour du Brésilien ne ferait pas l'unanimité au Barça. En effet, certaines têtes pensantes catalanes craindraient que Neymar ait une mauvaise influence dans leur vestiaire rempli de jeunes talents.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar a prolongé jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG. Malgré tout, les hautes sphères parisiennes ne voudraient plus de leur numéro 10. En effet, la direction du PSG pousserait Neymar vers la sortie, désirant boucler son départ lors de ce mercato estival.

Le Barça craint l'influence de Neymar sur ses jeunes

Alarmé par la situation de Neymar au PSG, le FC Barcelone penserait à le rapatrier. Toutefois, certains dirigeants catalans afficheraient une énorme crainte concernant la star brésilienne de 31 ans.

Le PSG force trois transferts ! https://t.co/NE1Ww51k44 pic.twitter.com/AsBkjDuLj2 — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Un Neymar clairement sur le déclin ?