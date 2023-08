L’OM a frappé fort sur le mercato, il vide son sac

Thomas Bourseau

Vitinha a débarqué l’hiver dernier à l’OM contre un chèque de 32M€, faisant de lui la recrue la plus chère de l’histoire du club. Cet été, divers joueurs à vocation offensive ont déposé leurs valises dans la cité phocéenne, une bonne chose pour le Portugais. Explications.

Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, tous ont débarqués à l’OM cet été. Alors forcément, une grosse concurrence va faire rage dans les mois à venir entre les différents attaquants pour une place dans le onze de départ de Marcelino, nouveau coach de l’OM.

Vitinha buteur face à Reims

Recruté à prix d’or en janvier dernier contre un chèque de 32M€, faisant de lui le transfert le plus cher de l’histoire de l’OM, Vitinha a connu des premiers pas compliqués ces derniers mois à Marseille. Néanmoins, pour la première de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 ce samedi 12 août, l’attaquant portugais a inscrit le 2ème but de l’OM et a donc offert la victoire aux siens au Vélodrome face au Stade de Reims (2-1) après l'égalisation d'Azzedine Ounahi qui était parvenue après l'ouverture du score de Junya Ito pour Reims. Un but qu’il a dédié aux supporters marseillais au micro de Prime Video Sport après la rencontre.

L’OM a sorti le chéquier en attaque, Vitinha valide !