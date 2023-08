Le contrat qui attend le pote de Mbappé au PSG révélé

Jean de Teyssière

Le PSG continue de travailler sur le mercato et cherche encore à faire venir un joueur offensif. L'attaquant de l'Eintracht Francfort et vice-champion du monde avec l'équipe de France en 2022, Randal Kolo Muani pourrait très vite porter le maillot parisien. En tout cas, il se serait déjà mis d'accord avec le club parisien autour d'un contrat de cinq ans.

Après les départs de Lionel Messi et Neymar et les arrivées de Marco Asensio, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, l'attaque du PSG s'est fait une nouvelle beauté. Et le club parisien n'en a pas encore terminé avec les arrivées offensives, puisqu'un accord a déjà été trouvé avec un joueur.

Le PSG va refaire une offre à Francfort

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le PSG n'a toujours pas abandonné la piste menant à Randal Kolo Muani et devrait reformuler une offre à l'Eintracht Francfort pour son joueur. Selon le journaliste italien, la nouvelle proposition est presque prête et l'annonce de celle-ci au club allemand devrait accélérer les négociations.

Kolo Muani déjà d'accord avec le PSG pour 5 ans

De toute façon, Randal Kolo Muani, très proche de Kylian Mbappé, les deux venant de Bondy, pousse dans ce sens. D'après le journaliste Fabrizio Romano, l'ancien Nantais se serait déjà mis d'accord autour d'un contrat de 5 ans avec le PSG et souhaite désormais rejoindre le club parisien. Et pour y parvenir, Kolo Muani ferait déjà pression sur son club pour accepter la nouvelle offre à venir du PSG.