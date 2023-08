Le PSG veut signer deux joueurs à 140M€

Jean de Teyssière

Le mercato parisien est encore loin d'être terminé. Malgré les recrutements de dix joueurs cet été, le PSG n'a pas encore dit son dernier mot et aimerait encore recruter au moins deux attaquants de nationalité française. Randal Kolo Muani et Bradley Barcola font partie des priorités du PSG qui devra tout de même lâcher la somme d'au moins 140M€ pour recruter ces deux éléments offensifs.

Le PSG peut à nouveau frapper un gros coup sur le mercato estival. Après la venue de l'ancien joueur du FC Barcelone Ousmane Dembélé, le PSG vise à nouveau un vice-champion du monde français : Randal Kolo Muani. Et le club de la capitale aimerait aussi l'accompagner de Bradley Barcola, international espoir français qui a crevé l'écran la saison dernière en Ligue 1 en marquant 7 buts et offrant 9 passes décisives toutes compétitions confondues en six mois, alors qu'il n'est âgé que de 20 ans...

Le PSG fonce sur Barcola

Bradley Barcola veut quitter l'OL et le PSG veut recruter l'attaquant de 20 ans. Sur le papier, tout semble simple mais dans la réalité, cela ne l'est pas. Selon L'Equipe , le PSG, où plutôt son président, Nasser al-Khelaïfi, gère lui-même les discussions et les négociations avec John Textor, le nouveau président de l'OL. Et devant les changements réguliers de prix, qui atteignent des sommes déraisonnables, le club parisien a décidé de stopper les discussions avec l'OL ce mardi soir pour Barcola, lui qui serait estimé à 40M€.

PSG : L'annonce du Real Madrid pour le transfert de Mbappé https://t.co/UEvLVcXsXy pic.twitter.com/sLsPEDPib1 — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

La priorité numéro 1 du PSG est Kolo Muani