Le PSG doit-il lâcher 100M€ pour ce transfert ?

La rédaction

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani est plus que jamais dans le collimateur du PSG. En effet, le club de la capitale aurait programmé une deuxième offre à hauteur de 70M€ pour boucler la signature de l'international français. Mais alors que l'Eintracht Francfort exigerait toujours un chèque de 100M€, le PSG doit-il répondre à ses attentes ? A vos votes !

Déterminé à renforcer le centre de son attaque, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a officialisé le transfert de Gonçalo Ramos. En effet, le club de la capitale a réussi à faire plier la direction de Benfica grâce à une offre à hauteur de 80M€. Plus précisément, Gonçalo Ramos est arrivé au PSG sous la forme d'un prêt avec une option d'achat sous conditions fixée à 65M€, plus 15M€ de bonus.

Le PSG propose 70M€ pour Randal Kolo Muani

Alors qu'il a enfin trouvé son nouveau numéro 9, le PSG ne compterait pas s'arrêter-là. Conscient que le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre, Luis Campos s'activerait pour recruter un deuxième avant-centre. Et pour remplir cette mission, le conseiller football du PSG aurait décidé de miser sur Randal Kolo Muani, qui fait le plus grand bonheur de l'Eintracht Francfort depuis de longs mois.

L'Eintracht Francfort réclame 100M€ pour Kolo Muani