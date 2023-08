Transfert à 100M€ annoncé, le PSG joue avec le feu

Axel Cornic

Après une seule saison en Bundesliga, Randal Kolo Muani pourrait revenir en Ligue 1 par la grande porte, puisque le Paris Saint-Germain planifie un énorme transfert en cette fin de mercato. Une offre entre 70 et 80M€ aurait été dégainée par le club de la capitale, alors que Francfort réclamerait au moins 100M€ pour l’attaquant français... arrivé libre en provenance du FC Nantes.

Le mercato parisien n’est pas fini ! Après avoir révolutionné son attaque avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG souhaite frapper un dernier gros coup avec Randal Kolo Muani, qui a explosé depuis son arrivée en Bundesliga. Mais il n’y a pas que le niveau de l’ancien attaquant du FC Nantes qui est monté en flèche...

Le PSG désigne son capitaine, Mbappé peut tout rafler https://t.co/IDwUNC5CD2 pic.twitter.com/4ngWCSoRBT — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

Francfort réclamerait toujours 100M€

Son prix a également flambé, puisque le site spécialisé Transfermarkt l’évaluait à 20M€ en septembre 2022 et désormais il est monté jusqu’à 80M€ ! Mais Francfort en réclamerait encore plus, puisque Sky Sport Deutschland annonce ce mardi que le club allemand souhaiterait récupérer au moins 100M€ d’un éventuel transfert de Kolo Muani. C’est donc pour cela que les dernières offres du PSG autour des 70 ou 80M€ auraient été refusée, avec Hugo Ekitike qui n’aurait jamais été envisagée comme possible contrepartie.

Kolo Muani veut rejoindre le PSG, mais...