Le PSG a un accord à 40M€ pour ce transfert

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Hugo Ekitike est poussé vers la sortie par le PSG. Et cela tombe plutôt bien, puisqu'Everton et West Ham seraient prêts à accueillir le numéro 44 parisien cet été. D'ailleurs, les Toffees auraient d'ores et déjà trouvé un accord à 40M€ avec le PSG pour le transfert d'Hugo Ekitike.

Depuis le début du mercato estival, Luis Campos s'est montré particulièrement actif. En effet, le conseiller football du PSG a bouclé pas moins de 10 transferts dans le sens des arrivées. En effet, Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Xavi Simons (clause de rachat activée et prêté dans la foulée au RB Leipzig), Ousmane Dembélé, Kang-In Lee, Marco Asensio et Gonçalo Ramos ont tous signé au PSG lors de cette fenêtre de transferts.

Le PSG a accepté l'offre de 40M€ d'Everton

Concernant les départs, le PSG a réussi à se débarrasser à la fois de Neymar (Al Hilal), Leandro Paredes, Renato Sanches (AS Rome), Abdou Diallo (Al Arabi), Mauro Icardi (Galatasaray), Djeidi Gassama (Sheffield), El Chadaille Bitshiabu (RB Leizig), et d'Eric Junior Dina Ebimbe (Eintracht Francfort). En parallèle, le club de la capitale a laissé filer Sergio Ramos (sans club) et Lionel Messi (Inter Miami) librement et gratuitement à la fin de leur contrat le 30 juin.

Le PSG demande à West Ham de s'aligner