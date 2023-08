PSG : Ça s’active en coulisses pour ce buteur !

Thomas Bourseau

Hugo Ekitike ne devrait pas passer l’intégralité de l’été dans la capitale. Poussé vers la sortie par le PSG bien qu’il s’y soit installé à la dernière intersaison, l’attaquant français ne manquerait pas d’options sur le marché des transferts. Le RC Lens n’est plus une piste concevable, direction l’étranger pour l’ancien du Stade de Reims ?

Après avoir fait bonne impression au Stade de Reims en 2021/2022, Hugo Ekitike a débarqué à Paris et a au final coûté 35M€ au PSG, soit le montant de l’option d’achat convenu entre les deux clubs au moment d’acter son prêt à l’été 2022. Un an plus tard, il est déjà question d’un nouveau départ pour Ekitike qui n’entrerait plus dans les plans du PSG.

Le Milan AC veut un attaquant, la chance du PSG avec Ekitike ?

Le RC Lens aurait été la priorité d’Hugo Ekitike en cas de départ du PSG selon L’Équipe . Mais finalement, les Lensois ont jeté leur dévolu sur Elye Wahi, permettant à Ekitike d’avoir un marché étranger. D’après La Gazzetta dello Sport, le Français ferait tourner la tête du Milan AC. Le champion d’Italie 2022 ferait d’une priorité le recrutement d’un avant-centre et le nom d’Hugo Ekitike figurerait tout en haut de sa liste.

Ekitike a des touches en Europe