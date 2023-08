Le PSG veut boucler un transfert à 80M€, le verdict tombe

Amadou Diawara

Pour le transfert de Randal Kolo Muani, le PSG espérerait finaliser l'opération pour une somme proche de 80M€. Mais dans tous les cas, le club de la capitale devrait réussir à faire plier l'Eintracht Francfort pour son numéro 9 lors de ce mercato estival, que ce soit cette semaine ou dans les derniers jours du marché.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani est plus que jamais dans le collimateur du PSG. En effet, le club de la capitale aurait déjà dégainé une offre à hauteur de 60M€, plus 10M€ de bonus. Et alors que le club allemand aurait refusé cette proposition, le PSG aurait décidé de repartir à l'attaque avec une offensive d'environ 70M€, hors bonus.

Le PSG espère récupérer Kolo Muani pour 80M€

Selon les informations du Parisien , l'Eintracht Francfort devrait recaler une nouvelle fois le PSG pour Randal Kolo Muani. Et alors que le club allemand réclamerait 10 à 30M€ de plus, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi espérerait boucler l'affaire pour environ 80M€. Mais dans tous les cas, le PSG peut se réjouir, Randal Kolo Muani devrait être un joueur parisien à la fin du mercato estival.

Randal Kolo Muani devrait signer au PSG cet été