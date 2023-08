Mbappé a conclu un pacte avec le boss du PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a retrouvé le groupe de Luis Enrique dernièrement. D'après Jérôme Rothen, Nasser Al-Khelaïfi aurait accepté de sortir son numéro 7 de son loft parce qu'il lui aurait fait une promesse. En effet, Kylian Mbappé aurait assuré à son président que le PSG n'allait pas être lésé au final.

Ayant signé un contrat de deux saisons, plus une en option, Kylian Mbappé a refusé d'activer la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025. En effet, le numéro 7 du PSG comptait quitter le club librement et gratuitement à la fin de l'exercice 2023-2024. Un choix qui a provoqué la colère de sa direction.

Mbappé a fait une promesse à Al-Khelaïfi

Refusant catégoriquement de laisser filer sa plus grande star pour 0€, la direction du PSG a décidé de le placer sur le marché et de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique ; et ce, pour mettre la pression sur Kylian Mbappé et le pousser à prolonger ou à accepter une vente cet été. Au final, les deux camps ont enterré la hache de guerre à la suite de discussions positives. Et à en croire Jérôme Rothen, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi auraient conclu un pacte.

«Kylian lui a dit que le club ne sera pas perdant»