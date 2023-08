Un joueur vient plomber le mercato du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Particulièrement actif dans ce mercato estival, le PSG espère encore injecter du sang neuf dans son effectif, lorgnant notamment Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Pour parvenir à ses fins dans l’un de ses dossiers, le club verrait d’un bon œil l’ajout d’Hugo Ekitike dans le deal, mais ce dernier aurait d’autres plans.

Le PSG n’en a pas encore terminé avec son mercato. Les dirigeants s’activent dans les derniers dossiers ouverts, désireux notamment de renforcer l’effectif avec les arrivées de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et Bradley Barcola (OL). Les négociations sont en cours, et pour parvenir à ses fins, le club de la capitale verrait d’un bon œil l’ajout d’Hugo Ekitike dans l’un de ces dossiers afin de faire baisser le coût de l’opération et se séparer dans le même temps d’un joueur n’entrant plus dans les plans. Mais le principal intéressé compte bien plomber le PSG.

Transferts : Le PSG prépare encore du lourd, une stratégie est mise en place https://t.co/WEMhJWqlyn pic.twitter.com/MDviL72gbH — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

Ekitike ne veut pas être échangé

Et pour cause, Hugo Ekitike refuserait d’être inclus dans un échange et voudrait voir sa situation être réglée indépendamment de celle d’un autre joueur. De quoi obliger le PSG à s’entendre sur une indemnité de transfert avec l’Eintracht Francfort et l’OL.

Le PSG doit revoir ses plans

Comme révélé par le10sport.com, le PSG attend toujours que l’Olympique Lyonnais lui donne un chiffre pour le transfert de Bradley Barcola, tandis qu’une deuxième offre est attendue ce lundi pour Randal Kolo Muani. Celle-ci devrait atteindre la barre des 70M€ hors bonus.