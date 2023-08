Rebondissement sur le mercato, le PSG prépare un transfert inattendu

Baptiste Berkowicz

Le PSG de Luis Enrique entend frapper fort d'ici la fin du mercato estival. Alors que la priorité des dirigeants parisiens se portait sur le secteur offensif, le club de la capitale pourrait bien accélérer au milieu de terrain. Un temps jugé comme écarté, le recrutement dans le cœur du jeu est actuellement en réflexion au sein du PSG.

Le PSG agite le mercato. Après avoir récemment cédé Neymar en Arabie saoudite, les dirigeants parisiens entendent cette fois-ci se renforcer. Alors que les discussions autour de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola s'intensifient, le club de la capitale envisagerait de recruter dans le secteur du milieu de terrain.

Un transfert annoncé au PSG, c’est la douche froide https://t.co/ghDBLmy3B4 pic.twitter.com/Vt25DpFTJG — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

Une réflexion en cours au PSG

À l'heure où le départ de Marco Verratti est probable, le coeur du jeu parisien semble amoindri. Initialement, le PSG ne prévoyait pas forcément de garnir son milieu de terrain. Néanmoins, d'après les informations du journaliste Abdellah Boulma, le club de la capitale n'exclut pas de recruter dans ce secteur de jeu d'ici la fin du mercato.

Des renforts en approche

De plus, le PSG négocie ardemment avec Francfort et Lyon pour attirer respectivement Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Toujours selon Abdellah Boulma, le mercato parisien n'est pas terminé. De nouveaux éléments sont donc attendus pour Luis Enrique. Dans le sens des départs, les choses devraient également s'accélérer.