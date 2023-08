PSG : Ça s’accélère pour le transfert de cet attaquant

Baptiste Berkowicz

Le recrutement du PSG est déjà conséquent mais les dirigeants parisiens souhaitent également se séparer des éléments qu'il ne désire plus. Le club de la capitale a indiqué à Hugo Ekitike qu'il ne figurait pas dans les plans du PSG cette saison, un an seulement après son arrivée. Dortmund, Everton ou encore l'AC Milan sont intéressés par une potentielle venue de l'ancien rémois. L'avenir du joueur de 21 ans devrait être fixé de manière imminente.

La direction du PSG, Luis Campos en tête, se sait particulièrement attendue lors de ce mercato estival. L'échec global du recrutement de l'été dernier de la part du conseiller sportif portugais l'oblige à corriger le tir un an après. Douze mois après son arrivée dans le club de la capitale, Hugo Ekitike est invité à se trouver une porte de sortie.

Dénouement imminent pour Ekitike

Acheté par le PSG à Reims pour 36M€, Hugo Ekitike voit son avenir dans le club de la capitale s'assombrir de plus en plus. D'après les informations du journaliste Abdellah Boulma, le dénouement autour de l'avenir de l'attaquant de 21 ans est imminent. Le recrutement de Gonçalo Ramos et la volonté des dirigeants parisiens de boucler l'arrivée de Randal Kolo Muani bouchent les perspectives du joueur français.

L'Europe s'intéresse à Ekitike

Le potentiel d'Hugo Ekitike ne laisse pas insensible de nombreuses écuries européennes. L'ancien rémois est notamment suivi de près par le Borussia Dortmund, l'AC Milan, West Ham ainsi que l'OL. Le PSG discute également avec Francfort dans la perspective du recrutement de Randal Kolo Muani. Les dirigeants parisiens souhaitent inclure l'attaquant de 21 ans dans la transaction mais le principal intéressé n'est pas forcément enclin à l'idée de servir de monnaie d'échanges. L'ancien rémois se verrait bien atterrir à Lens mais le recrutement récent d'Élye Wahi devrait lui fermer la porte du club Sang et Or.