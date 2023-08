PSG : C'est terminé pour Mbappé, il l'annonce en direct

Hugo Chirossel

Mis à l’écart pendant plusieurs semaines, Kylian Mbappé a fait son retour sur les terrains samedi dernier lors du match nul sur la pelouse de Toulouse (1-1). C’est d’ailleurs lui qui a été auteur du seul but parisien de cette rencontre. Malgré tout, l’avenir de l’international français, qui pour le moment sera libre en juin prochain, interroge toujours. D’après Jérôme Rothen, s’il ne prolongera pas forcément son contrat, il jouera quoi qu’il arrive avec le club de la capitale cette saison.

Comme chaque été, le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle cet été. Du fait de sa situation contractuelle, il a été écarté du groupe principal du PSG pendant plusieurs semaines, avant d’y être réintégré la semaine dernière. Luis Enrique peut désormais compter sur le capitaine de l’équipe de France et c’est ce qu’il a fait samedi dernier contre Toulouse. Remplaçant au coup d’envoi, Kylian Mbappé a remplacé Kang-in Lee en début de seconde période.

Mbappé buteur pour son retour

L’international français n'a pas tardé à se distinguer, puisqu’il a transformé le penalty obtenu par le PSG quelques minutes plus tard. Dans l’euphorie de son but, Kylian Mbappé a alors lancé en direction du parcage parisien à plusieurs reprises : « On reste là ». Une manière de réaffirmer sa volonté de rester au PSG, bien que son contrat prenne fin en juin 2024. Pour Jérôme Rothen, c’est d’ailleurs une certitude, Kylian Mbappé évoluera sous le maillot parisien cette saison.

« Il ne partira pas, il restera cette année »